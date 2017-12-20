İslam düşmanlığını iletişimle aşarız

AB ile Türkiye’nin mültecilere verilen hizmetler konusunda iş birliği içinde olduğuna dikkat çeken Berger, “Zaman zaman yaşadığımız ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı sorunlarıyla mücadele edebilmenin ilacı, iletişimde olabilmek” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, delegasyon üyeleriyle birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik’i makamında ziyaret etti.

Görüşmede, AB ile Türkiye’nin mültecilere verilen hizmetler konusunda iş birliği içinde olduğuna dikkat çeken Berger, “Zaman zaman yaşadığımız ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı sorunlarıyla mücadele edebilmenin ilacı, iletişimde olabilmek” dedi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Prof. Dr. Çelik’e gerçekleştirdiği ziyarette, AB ve Türkiye arasında eğitim ve Suriyeli mülteciler konusundaki iş birliğine değindi.

Berger, “Türkiye ile yürüttüğümüz çok önemli iş birliği alanları var. Sosyal hizmetler ile eğitim alanında hizmet sağlanması ve en önemlisi siyasi çözüm için birlikte çalışılması. Ayrıca insani yardım ve eğitim desteğinin kriz mağdurlarına sunulmasında, sorunun kökeninde yatanları ortadan kaldırmak ve sorunu kaynağında çözmek önemli. Bu noktada da siyasi düzeyde Türkiye ve AB arasındaki ilişkinin son derce iyi bir düzeyde olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Türkiye ve AB bu konuda hemfikir

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan bir nesle eğitim imkanı ve hizmet sunmanın önemli olduğunu vurgulayan Christian Berger, şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütmekte olduğumuz çalışmalar, Suriyeli öğrencilerle ilgili üniversitelerle yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir parçası. Bizim bu çerçevede sağladığımız desteğin 2 temel amacı var. Biri Suriyeli ya da diğer ülkelerden gelen mültecilere yardımcı olunması. Diğeri ise bu mültecilere ev sahipliği yapan toplumlara destek verilmesi. Sizler de duymuşsunuzdur. Ülkenin birçok yerine okullar, Suriyeli öğrencilere hizmet verebilmek adına ikili sistemden üçlü sisteme geçmek zorunda kaldı. Bu konuda küçük de olsa sağlayabildiğimiz katkılardan bir tanesi de ev sahibi toplumların omuzlarındaki yükün hafifletilmesi. O nedenle 100 kadar okul inşa ettik. Şu anda yürütmekte olduğumuz programın bir parçası olarak öğretmenlere hem Arapça hem de Türkçe dil eğitimi veriliyor. Tabi ki gelişmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Türkiye ve AB’nin hem fikir olduğu bir husus var ki o da kayıp bir nesil olmasına göz yummayacağımız. Çocukların ve gençlerin gelecek beklenti ve umutlarını ellerinden alamayacağımız. Bu konuda üniversitelerin çok iyi bir oynadıklarını düşünüyorum.”