İslam'ın yükselişi sürecek

2100 yılına gelindiğinde Müslümanların dünya üzerindeki yüzdesi yüzde 34.9’a kadar ulaşacak.

2070 yılında İslam, Hıristiyanlığı geride bırakarak dünyanın en büyük dini haline gelecek. Özellikle sahra altı Afrika’da yaşanan nüfus artışı ile dünyada İslama inananların oranı 2020’de yüzde 25’ken bu oran 2070’te 32.3’ü bulacak. Hiçbir dine inanmayanların sayısı artıyor olsa da oransal olarak günümüzdeki oran olan yüzde 16’dan 2070’te yüzde 12’ye gerileyecek. 2100 yılına gelindiğinde Müslümanların dünya üzerindeki yüzdesi yüzde 34.9’a kadar ulaşacak.

Vatan'daki habere göre Hindistan, en çok Müslüman’ın yaşadığı ülke ünvanını Endonezya’nın elinden alacak. Ancak Avrupa’da durum farklı olacak. 2090 yılına gelindiğinde Avrupa ülkelerinde hiçbir dine inanmadıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 90’ı aşacak. Yapay zekadaki gelişmeler, tıp dünyasında kaydedilen aşamalar, organ ve uzuv değişimleri ölüm korkusunun giderek azalmasını sağlayacak. ABD ve Asya’da ise dindarlık en az 100 yıl daha devam edecek.