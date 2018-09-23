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23 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

İslâm siyasete malzeme olmasın

23 Eylül 2018, Pazar
Fransa İslâm Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş, “Fransa’da İslâm’ın, siyasî bir malzeme olmaması gerekiyor” dedi.

Fransa İslâm Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş, İslâm’ın ülkede siyasi malzeme olmaması gerektiğini belirtti. Başşehir Paris’te Senatoda, CFCM Başkanı Oğraş, Senatör Nathalie Goulet ve Andre Reichardt’in katkılarıyla ülkedeki İslâmî kuruluşların yapılanmasına ve finansmanına ilişkin panel düzenlendi. 

Panele, CFCM Başkanı Ahmet Oğraş, Başkan Yardımcıları Anouar Kbibech ve Chems - Eddine Hafiz, Fransız yetkililer, İslâmî derneklerin yöneticileri ve çok sayıda dâvetli katıldı. Senatör Goulet, burada yaptığı konuşmada, Fransa’da İslâm ve Müslümanlar ile ilgili tartışmalar olduğunu belirterek, “Ancak İslâmî kuruluşların organizasyonu Müslümanlara aittir” dedi.

Fransa İslâm Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş

Ön yargılı bir yaklaşım sergileniyor

CFCM Başkanı Oğraş, Fransa’da İslâm’ın yıllardır tartışma konusu olduğunu, ancak doğru zeminde tartışılmadığını bildirdi. Ülkede İslâm ile ilgili tartışmalara ilişkin, “Güvenlik sorununu bahane ederek ön yargılı bir yaklaşım sergileniyor.” ifadelerini kullanan Oğraş, bu tartışmaların objektif olmadığını ve sahadaki gerçeklerden uzak olduğunu tesbit ettiklerini kaydetti. Oğraş, Fransa’da İslâm ile ilgili yapılacak çalışmalarda alanında uzman kişilerle çalışılması gerektiğini söyledi. Ülkede İslâm karşıtı saldırılara karşı siyasî ve medyatik bir sessizliğin olduğunu vurgulayan Oğraş, bütün dinlere mensup kişilere eşit bir şekilde yaklaşılması gerektiğini belirtti. Oğraş, “Fransa’da İslâm’ın, siyasî bir malzeme olmaması gerekiyor” dedi. 

AA

Etiketler: Fransa, İslâm, siyaset
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