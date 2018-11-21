İslâm Yaşar'dan Kayseri'de seminer

Edebiyatçı-Yazar İslam Yaşar 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde Kayseri'de seminer verecek.

Kayseri Yeni Asya Temsilciliği'nin düzenleyeceği seminer, İslâm Yaşar'ın sunumuyla 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlki 23 Kasım Cuma günü 20.00'da yapılacak seminer, 24 Kasım Cumartesi günü 13.30'da da hanımlara yönelik yapılacak. İslam Yaşar kitaplarını imzalayacak Biyaografi, roman ve tarih alanlarında birçok eser veren İslam Yaşar, seminerin ardından kitaplarını da imzalayacak. En son Yeni Asya Neşriyat'tan çıkan 'İslâm Kahramanı Adnan Menderes' adlı kitabı ile yakın tarihin karanlık sayfalarına ışık tutan Yaşar, okuyucularıyla buluşacak. Kayseri-Yeni Asya *** İrtibat Telefonu: 0 554 463 72 58 Haber Merkezi

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