İsmail Karakuyu duâlarla uğurlandı

Vefat eden eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. İsmail Karakuyu’nun cenazesi, Kütahya’nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

Ankara’da tedavi gördüğü Güven Hastanesinde Pazar günü vefat eden 68 yaşındaki Karakuyu’nun cenazesi Simav’a getirildi. Karakuyu için ilk tören, adını taşıyan Simav Devlet Hastanesinde yapıldı. Daha sonra kardeşi Metin Karakuyu’nun 4 Eylül Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi’ndeki evinin önüne getirilen Karakuyu’nun naaşı, dua edilerek helallik alınması sonrasında Nasuhağa Camisi’nde musalla taşına konuldu. Burada kılınan namazdan sonra İsmail Karakuyu’nun cenazesi, Yeni Mahalle mezarlığına defnedildi. İsmail Karakuyu, 19, 20 ve 21. dönem Kütahya Milletvekilliği ile Sağlık Bakanlığı yapmıştı.

Kütahya'nın yetiştirdiği değerli insanlardan olan, örnek siyasetçilerden DYP Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. İsmail Karakuyu Kimdir?

1950 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktorasını tamamladı.

Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. Doğru Yol Partisi, 19., 20. ve 21. Dönem Kütahya Milletvekilliği ile 54. Türkiye Hükûmeti'nin Sağlık Bakanlığını yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.