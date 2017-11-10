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10 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

İsrafı önlemek için gramı düşüyor

10 Kasım 2017, Cuma 12:07
Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Kolivar, "Şu anda ekmek üretiminde alt sınır 250 gram. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tebliğde yapacağı değişiklikle israfı önlemek amacıyla artık ekmek 200 gram üretilebilecek" dedi.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile görüşme yaptığını, görüşmede İstanbul'daki fırıncıların yaşadığı sorunları aktardığını ifade etti.

Bakanlığın israfın nedenine ilişkin bir araştırma yaptığını, araştırmada, ekmekte israfı artıran nedenlerin "ucuzluk" ve "gramaj" olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Kolivar, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'ne göre şu anda ekmek üretiminde alt sınırın 250 gram olduğunu, söz konusu alt sınırdan başlamak üzere 50'şer gram artışlarla ekmek üretilebildiğini anlattı.

Kolivar, "Bakanlığın tebliğde yapacağı değişiklikle israfı önlemek amacıyla artık ekmek 200 gram üretilebilecek. Ekmekte taban 200 gram olacak, bunun altında olmayacak. Gramaj artışı da 10'ar gram olacak" dedi.

Yeni tebliğin yeni yıla yetişmesini beklediklerini ifade eden Kolivar, "Fırında 200 gram da, 250 gram da, 300 gram da, 400 gram da olacak. Halk hangisini isterse onu alacak. Bu çeşitlendirme sayesinde özellikle tek veya iki kişilik ailelerde küçük ekmek alınmasıyla israf azalacak." diye konuştu.

"İSTESOB YENİ FİYAT BELİRLEYECEKTİR"

Cihan Kolivar, tebliğin yeni haliyle 2018 itibarıyla uygulanmasını, yayımlanmasını beklediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu durum kesinlikle gizli zam olarak algılanmamalı. Burada biz fırıncıların da gözlemlediği, ekmeğin gramajının kişiye fazla gelmesi sonucu israf olması. Burada ana hedef, israfın azaltılması. Zaten ekmek fiyatlarını belirleyen İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) yeni tebliğ sonrası ekmek fiyatlarını yeniden değerlendirecek, bu kapsamda yeni fiyat belirleyecektir. Biz fırıncılar için de ekmek israfının önüne geçilmesi birincil meseledir."

"SICAK EKMEK YEME ALIŞKANLIĞI İSRAFI ARTIRIYOR"

Bayrampaşa'da fırıncılık yapan Münir Kazdal, İstanbul'da günde 2-3 milyon ekmeğin israf edildiğini, çöpe gittiğini, israfın ana sebeplerinden birisinin sıcak ekmek yeme alışkanlığı olduğunu söyledi.

AA

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