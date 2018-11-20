İsrail'de Mavi Marmara şoku

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ÖN İNCELEME DAİRESİ, “İSRAİL’İN SUÇLARI SORUŞTURULMASIN” DİYEN SAVCIYA “KARARINI GÖZDEN GEÇİR” DEDİ.

ÜMİT VERİCİ GELİŞME

Mağdur avukatları adına yapılan açıklama: “Bu karar UCM karşısındaki davalarda 300’ü aşkın Özgürlük Filosu mağduru için adaletin sağlanması ve davaların devam etmesi adına ümit verici bir gelişme oldu.”

SAVCIYA 6 AY SÜRE

Daire, Savcıya kararını gözden geçirmesi için altı ay süre tanıdı. Mağdurlar 8 yılı aşkındır iddialarının soruşturulmasını talep ediyor, ama istekleri kabul edilmiyordu.

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İsrail’e Mavi Marmara şoku

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ön İnceleme Dairesi, “Gazze Özgürlük Filosu Davası”nda savcının İsrail tarafından işlenen suçların soruşturulmamasına dair aldığı kararı yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan Mavi Marmara dosyası ile ilgili son gelişmeye dair mağdur avukatlarını temsil eden Stoke White Ltd. tarafından dün bir basın açıklaması yapıldı.

Mayıs 2010’da Gazze Özgürlük Filosunun bir parçası olan Mavi Marmara gemisine saldıran İsrail’in, 10 kişinin ölümüne, 50’den fazla kişinin ağır yaralanmasına sebep olduğu belirtilerek, “UCM Savcısı bu saldırıyla İsrail’in uluslararası savaş suçu işlediğini ama UCM’de soruşturma yapılamayacağına karar vermişti. Ön İnceleme Dairesi savcının bu kararını yanlış bulmuştu. Savcı soruşturma açılmaması kararında direnmişti. Ölüm ve yaralanmalarla ilgili soruşturma açmama kararı almıştı. Mağdur avukatlarının yapmış olduğu itiraz üzerine Ön İnceleme Dairesi Savcının bu kararını yanlış buldu ve tekrar değerlendirmesini istedi” denildi.

Furkan Doğan’ın babası ne dedi?

Karara müteakiben, Mavi Marmara’da İsrail askerleri tarafından vahşice katledilen Amerikan vatandaşı 17 yaşındaki Furkan Doğan’ın babası Prof. Ahmet Doğan, Daire’nin bu kararı ile ilgili “Bugün, saldırı mağdurları için tarihi bir gün. Söz konusu karar yaşanan bu acı olaya yönelik adaleti teslim etmekte atılmış olumlu bir adımdır. Mağdurlar ve aileleri yıllardır yaşananların hesabının görülmesini için mücadele ediyor, ancak mücadelenin her aşamasında geri çevrildiler. UCM adaletin sağlanması noktasında bizim son umudumuz.” diyerek verilen karardan övgü ile bahsetti.

8 yıldan uzun süredir bekliyorlardı

UCM karşısındaki bu davalarda 300’ü aşkın Özgürlük Filosu saldırı mağdurunu ve Komor Hükümetini temsil eden Avukat Rodney Dixon QC açıklamasında, “Daire, Savcıya kararını yeniden gözden geçirmesi için herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin altı aylık bir süre tanımıştır. Şu da çok önemlidir ki, mahkemenin mağdurlara yapılan asıl haksızlığın, soruşturmanın olup olmayacağı noktasında en hızlı şekilde bilgilendirilmemeleri olduğunu kabul etmiş olması da hakikaten çok önemlidir. Mağdurlar geçtiğimiz 8 yıldan uzun süredir, iddialarının soruşturulmasını talep etmekte ancak istekleri kabul edilmemektedir.” dedi.

Mağdurların umutları yeşerdi

Mağdurların uluslar arası hukuk alanındaki yasal temsilciliğini yürüten Londra’daki Stoke White Ltd. şirketinin yetkilisi, “UCM’deki hakimlerin kararı mağdurların umutlarını yeniden yeşertti. Bu hakikaten onlar için zorlu bir yolculuk, ancak şimdiye kadar adaleti aramada çok büyük bir kararlılık gösterdiler” ifadeleriyle mağdurların bu yoldaki azmini tebrik etti.