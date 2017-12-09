Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale hakkında, "İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs’ün statüsüne ilişkin uluslararası hukuk ve ilgili tüm Birleşmiş Milletler (BM) kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince müdahale edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. AA

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