İsrail'le ticarete Bakan savunması

İsrail’le ticaretin artması eleştirilerine cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ticaretin özel şirketler arasında yapıldığını ve özel şirketlerin ticaretini engellemenin Uluslar arası Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesine ilişkin hükümet adına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İsrail ile ilişkiler kötü ancak ticaret arttı” şeklinde bir eleştiri geldiğini hatırlatarak, ticaretin özel şirketler arasında olduğunu ve özel şirketlerin ticaretini engellemenin Uluslararası Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğuna dikkati çekti. Çavuşoğlu, “Bir ülke ile ilişkiler kötü diye, iş adamlarımızı ‘ticaret yapmayın’ diyerek cezalandırmak doğru bir yaklaşım değildir” dedi. Türkiye’ye sığınan Suriyelilere ilişkin Çavuşoğlu, Doğu Guta, Humus, Hama gibi şehirlere, hatta İdlib Muhtırası’na kadar rejimin İdlib’e de saldırmasıyla bu bölgelerden de Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin olduğunu belirtti.

Türkiye kadar hiç kimse mücadele vermedi

Çavuşoğlu, Afrin ve Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesine dönen Suriyeli sayısına ilişkin verilen rakamların doğru olduğunu, hatta o bölgeye Suriye içerisinde yerinden edilen insanların da döndüğünü vurguladı. HDP’den, “DEAŞ’a destek verip vermediklerinin” sorulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Bugüne kadar Türkiye’den başka hiçbir ülke, 4 bin IŞİD’liyi öldürmemiştir. Göğüs göğüse IŞİD ile hiç kimse savaşmamıştır. Biz nasıl Afrin’de PKK’lıları gömdüysek, Türkiye içinde olduğu gibi, yine Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak’ta 4 binden fazla IŞİD’liyi de yok ettik. Türkiye kadar hiç kimse bu mücadeleyi vermedi.” açıklamasını yaptı. “Esed’le çalışabiliriz” demediğini belirten Çavuşoğlu, “Birleşmiş Milletler gözetiminde demokratik, adil ve herkesin katıldığı bir seçim olduktan sonra onunla ilişkiler, herkes değerlendirilir” ifadesini kullandığını söyledi. Çavuşoğlu, konuşmasının son derece açık ve net olduğunu, İngilizcesine bakılabileceğini kaydetti.