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26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

İsrail Parlamentosu'nda 'Ermeni Soykırımı' yasa tasarısı iptal edildi

26 Haziran 2018, Salı 13:54
İsrail Parlamentosu'nda (Knesset), 1915 olaylarının 'Ermeni Soykırımı' olarak tanınmasına yönelik yasa tasarısının bugün yapılması planlanan oylaması, hükümetin itirazları sonucu rafa kaldırıldı.

Muhalefetteki sol eğilimli Meretz partisinden Tamar Zandberg'in hazırladığı 'Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına yönelik yasa tasarısı konusundaki oylama iptal edildi.

Knesset geçen ay Zandberg'in tasarısı konusunda oturum ve oylama yapmayı kabul etmişti.

Türkiye bu girişime tepki göstermiş ve İsrail'de iktidardaki koalisyon hükümetinden tasarı hakkında destek almaya çalışan Zandberg de oylamanın 24 Haziran seçimlerinden sonra yapılmasını kabul etmişti.

Ancak 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferine rağmen bile İsrail hükümetinin hala Zandberg'in girişimine  karşı çıkmayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

Dün akşam Twitter hesabından bir açıklama yapan Zanberg "Verilen sözlere, ertelemelere ve Türkiye'deki seçimlere rağmen, hükümet ve koalisyon, Ermeni Soykırımı'nı tanımayı reddediyor. O nedenle gönülsüzce yarın (26 Haziran) yapılması planlanan oylamayı iptal etmek zorunda kaldım. Soykırımın tanınması basit bir tarihi ve ahlaki adalet meselesi. İsrail bunu tanıyan ilk ülke olmalıydı" diye yazdı.

​İsrail Dışişleri Bakanlığı Zandberg'in girişimi hakkında yorum yapmadı. 

Bakanlık seçimden önce yaptığı yazaılı açıklamada  "Başbakan (Benyamin) Netanyahu, Ermeni soykırımının tanınmasına yönelik yasayla ilgili İsrail meclisinde yapılacak oturumun Erdoğan'a seçimlerde avantaj sağlayabileceği gerekçesiyle 24 Haziran seçimi sonrasına ertelenmesi yönündeki Dışişleri Bakanlığı önerisini kabul etti" denmişti.

Meretz partisi 1989'dan bu yana 1925 olaylarının Ermeni Soykırımı olarak tanınmasını istiyor. 

Şu ana kadar 30 ülke 1915 olaylarını soykırım olarak tanımış durumda. Türkiye ise soykırım tezini şiddetle reddediyor.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: İsrail, Ermenistan, Türkiye, yasa, tasarı
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