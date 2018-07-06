İşsiz gazeteciler kervanı büyüyor

Son baskısını yapan Habertürk gazetesinden Ciner Medya Grubu bünyesindeki başka departmanlara kaydırılacağı söylenen pek çok isim işten çıkarıldı.

İşten çıkarılan Ajans Habertürk (AHT) ve Ankara bürosu muhabirlerinin isimleri şöyle: Ümran Avcı, Veli Sarıboğa, Sinan Bilgenoğlu, Dündar Kale, Murat Ataş, Hayati Arıgan, Mehmet Kayahan, Soner Özcan, İrem Koca, Can Baytak, Pervin Kaplan, Zahide Turan, Arif Taşkın, Gökhan Artan. Ciner yönetimi tarafından 2 Temmuz’da yapılan açıklamada gazetenin basılı yayın hayatına 5 Temmuz Perşembe günü itibariyle son vereceği bildirilmişti. Basılı yayında çalışanların bir bölümünün ise internet haber portalına kaydırılacağı aktarılmıştı. Habertürk son baskısını yaptı Medya nereye gidiyor?

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