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31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaşıkçı başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü

31 Ekim 2018, Çarşamba 17:09
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü bildirdi.

Başsavcılık "Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir." açıklamasında bulundu. 'Yerli iş birlikçi' açıklamalarına ilişkin Başsavcılık, "Olayla ilgili yerli iş birlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi. Başsavcılık, "Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir." dedi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin Türkiye'ye iadesi talebinin yinelendiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyetin, Kaşıkçı cinayeti çerçevesinde Suudi Arabistan'a davet edildiği bildirildi.

AA

Etiketler: kaşıkçı
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