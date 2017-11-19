İstanbul'da 3 meydanın adı değiştirildi

İstanbul'da, üç ilçede bulunan meydanların isimleri değiştirildi.

Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi belediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilçelerindeki meydanların isimlerinin değiştirilmesini talep etti. Talepleri değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, teklifleri yerinde görerek isim değişikliğine karar verdi. Karar doğrultusunda, Küçükçekmece'deki Halkalı Meydanı'na "15 Temmuz Şeref Meydanı", Ümraniye'deki Ümraniye Meydanı'na "15 Temmuz Şehitler Meydanı" ve Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami önündeki alana ise "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı" adı verildi. AA

Okunma Sayısı: 138

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.