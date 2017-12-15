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15 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

İstanbul'da 45 günde 3 bombalı araç yakalandı

15 Aralık 2017, Cuma 11:30
İstanbul Bahçelievler'de bir minibüste ele geçirilen yangın tüplerinin içinde 60 kilograma yakın patlayıcı olduğu öğrenildi. Böylece İstanbul'da son 45 gün içerisinde 3. bombalı araç yakalandı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre PKK’nın, İstanbul Bahçelievler’de önceki gün park halinde bir araçta ele geçirilen 60 kilo patlayıcıyla eylem yapmayı planladığı, ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbaratıyla harekete geçen İstanbul polisinin saldırıyı gerçekleşmeden önlediği ifade edildi. 

İstanbul polisi, önceki gün MİT’ten gelen istihbaratla alarma geçti. PKK’nın bomba yüklü bir minibüsle saldırı yapacağı istihbaratı üzerine belirlenen minibüsün mevkisinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

KÖPÜK VE YANGIN TÜPLERİ

MOBESE ve güvenlik kameralarından bomba yüklenen minibüsün yerini belirlemeye çalışan ekipler, çalışmalar sonucunda aranan bombalı aracı Bahçelievler Siyavuşpaşa caddesi üzerinde buldu. Ekipler, şüphelilerden birinin aracın başına gelmesiyle harekete geçti. Söz konusu kişiyi gözaltına alan polisler, bir patlama ihtimaline karşılık sinyallerin kesilmesi için jammer kullandı. Bomba imha ekiplerinin kontrollü patlatmalar yapmasından sonra araca giren polis, içeride balık taşımada kullanılan köpük ve yangın tüpleriyle karşılaştı. 

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangın tüplerinin içinde ise patlayıcı olduğu belirlendi. Polis ekipleri, aracın başında yakaladığı şüpheliyi gözaltına aldı. Polis daha sonra yaptığı operasyonlarda PKK ile ilgisi olduğu iddia edilen 2’si avukat 10 şüpheli gözaltına alındı.

ÇİVİ VE BİLYELERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ

Gözaltına alının şüphelilerden birinin ilk sorgusunda çevik kuvvet aracı geçişi sırasında, gözcülerden gelen talimat doğrultusunda minibüsü çevik kuvvet aracının yakınlarında patlatması yönünde talimat aldığını söylediği iddia edildi. Gün boyu incelenen minibüs üzerinde yapılan çalışmalarda ise patlayıcıların kamyonetin arka kısmında, yangın söndürme tüplerinde zulalandığını tespit eden ekipler, yangın tüplerinin ve kabloların görülmesinin engellenmesi için köpük kutular kullanıldığını tespit etti. RDX, PDX ve PETEN karışımı olan patlayıcının çivi ve bilyelerle güçlendirildiği öğrenildi. Fabrikasyon tipi patlayıcılarla yapılan bombaların benzerinin Beşiktaş’ta geçen yıl 39 polisin hayatını kaybettiği saldırıda da kullanıldığı öğrenildi.

'KUZEY IRAK'TAN GELDİ'

Polis patlayıcıların yasadışı yollardan Kuzey Irak’tan yurda sokulduğunu, minibüsün sahibi olan ve gözaltına alınan kadının ise aracı Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine götürerek patlayıcıları bu bölgede minibüse yüklettiğini öne sürüldü. Örgut üyesi olduğu iddia edilen kadının yolda dikkat çekmemek için içinde patlayıcı bulunan yangın tüpleri ve plastik kovaları strafor kutular içine gizleyerek İstanbul’a getirdiği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE STADI VE BAYRAMPAŞA'DAKİ AVM

İstanbul TEM ekipleri ekim ayında Bayrampaşa’da bir AVM’de bombalı araç saldırısı yapmayı planlayan ve IŞİD mensubu olduğu belirtilen 4 kişiyi yakalamıştı. Cumhuriyet Bayramı’nda eylem yapmayı hedefleyen 4 kişinin ay PKK’ya yönelik operasyonda  Fenerbahçe stadı çevresinde Beşiktaş saldırısının benzerini planlayan bir grup yakalanmıştı. İstanbul TEM ekiplerinin dün bulduğu bombalı araç ise 45 günlük sürede yakalanan üçüncü araç oldu. 

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