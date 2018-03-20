İstanbul'da 8 ilçede operasyon

Terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi 8 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulunan ve 21 Mart nevruz kutlamaları öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasına mensup zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle 8 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı gözaltına aldı. Bu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, 19 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 mermi ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 522

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.