İstanbul'da bir bina daha tahliye ediliyor

İstanbul Bahçelievler'de risk taşıdığı tespit edilen 11 katlı apartman tahliye ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokak'taki Basın Sitesi A Blok, yapılan tetkiklerin ardından risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı.

Binadaki dükkanlar ile boş daireler mühürlendi

80 daire ve 12 dükkandan oluşan ve 61 yıl önce yapı ruhsatı verildiği öğrenilen binadaki dükkanlar ile boş daireler mühürlendi. Diğer dairelerin de şubat ayı sonuna kadar tahliye edileceği öğrenildi.

Apartmanın iskanının bulunduğu ve binaya 2000'de güçlendirme ruhsatı verildiği öğrenilirken, binanın 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı statüsünde olduğu için tahliyesine karar verildiği bildirildi.