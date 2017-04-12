İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenecek "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri ile Buluşma Etkinliği" dolayısıyla bugün saat 14.00'ten itibaren E 5 Kuzey Yan Yoldan Ataköy'e Katılım, E 5 Güney Yan Yoldan Ataköy'e Katılım ve Mustafa Sarıçiçek Bulvarı sonu trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenecek program dolayısıyla, yarın saat 14.00'ten itibaren E 5 Kuzey Yan Yoldan Ataköy'e Katılım, E 5 Güney Yan Yoldan Ataköy'e Katılım ve Mustafa Sarıçiçek Bulvarı sonu trafiğe kapatılacak. Alternatif olarak, İncirli Caddesi, Bakırköy Devlet Hastanesi Turanlı Sokak girişleri, Sahil Kennedy Caddesi'nden katılımlar, Emin Erkul Kavşak Ekrem Kurt Bulvarı ile Yeni Havalimanı Caddesi'nden katılım kullanılabilecek.

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