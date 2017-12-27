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27 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

İstanbul'da 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!

27 Aralık 2017, Çarşamba 17:50
İstanbul'da Gülen Hareketi üyesi oldukları ve "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı iddia edilen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 23 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

AA

Etiketler: istanbul, bylock, gözaltı
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