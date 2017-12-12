İstanbul'da Çinliler, Çinli iş adamını kaçırdı

İstanbul’da, emlakçılık yapan Çinli iş adamı S.A. geçen perşembe akşamı 2 milyon TL fidye için kaçırıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, 33 yaşındaki iş adamını kurtardı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Çinli iş adamının arkadaşı Sawuti Aisa’yı arayan fidyeciler, kendilerini polis olarak tanıttı. Aisa’ya, arkadaşının bir suça bulaştığını, 2 milyon TL getirdiği takdirde bırakacaklarını söyledi. MEZARLIĞA BIRAKTILAR Bu olay üzerine yapılan ihbarın ardından harekete geçen polis, fidyecilerin kimliklerini belirledi. Polisin kendilerini araştırdığını öğrenen şüpheliler, Çinli iş adamını Kozlu Mezarlığı’na bıraktı. 4 KİŞİ GÖZALTINDA: 'AJAN DİYE KAÇIRDIK' Bir gün sonra ise polis ekipleri, Alımu T., Aısıtıjıang A., Abudıkadıer A., Abudıreheman A.’yı gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette S.A’nın ajan olduğundan şüphelendiklerini bu nedenle kaçırıp sorguladıklarını öne sürdüler. S.A ise fidyecilerin zengin olduğunu düşündükleri için kendisini kaçırıp darp ederek para istediklerini söyledi. Yediği dayak nedeniyle kulak zarı patlayan iş adamı S.A taburcu edildi. Gözaltına alınan 4 Çinli ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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