İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var!

İstanbul'da Gülen Hareketine yönelik operasyonda aralarında avukatların da olduğu şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle Üsküdar, Kadıköy, Tuzla, Zeytinburnu ve Eyüp ilçelerinde tespit edilen 20'den fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin gözaltına aldığı şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Aralarında avukatların da olduğu öğrenilen zanlılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü. *** Kayseri merkezli 4 ilde operasyon Kayseri merkezli 4 ilde de Gülen Hareketi soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gülen Hareketine yönelik yürüttükleri soruşturmada, 35 şüpheliden 19'unun, 17-25 Aralık süreçleri ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçtıkları belirtilirken, diğer 14 şüphelinin yakalanması için Kayseri, İstanbul, Adana ve Samsun'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Zanlılardan 6'sının yakalandığı, operasyonun sürdüğü öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 5572

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.