İstanbul'da eylem hazırlığındayken yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu öne sürülen IŞİD üyesi 4 kişiyi takibe aldı.

İkisi kadın 4 şüpheli, Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında araç içerisindeyken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 3 zanlı, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürülürken, ayağından vurularak yakalanan şüpheli ise hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin açık otoparkta bulunan aracı kontrollü şekilde patlatılırken, polisin araç üzerindeki incelemesi sürüyor. AA

Okunma Sayısı: 693

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.