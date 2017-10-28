İstanbul'da eylem hazırlığındayken yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu öne sürülen IŞİD üyesi 4 kişiyi takibe aldı.
İkisi kadın 4 şüpheli, Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında araç içerisindeyken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
3 zanlı, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürülürken, ayağından vurularak yakalanan şüpheli ise hastaneye kaldırıldı.
Şüphelilerin açık otoparkta bulunan aracı kontrollü şekilde patlatılırken, polisin araç üzerindeki incelemesi sürüyor.
AA