İstanbul'da gözaltına alındı

Gülen Hareketinin iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavurmacı'yı gözaltına aldı.
Kavurmacı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Gülen Hareketinin iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
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Ömer Faruk Kavurmacı’ya tutuklama kararı
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AA