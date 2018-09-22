İstanbul'da hava ulaşımında 1 milyonluk artış

Bu yaz iç ve dış hatta toplam 28 milyon 36 bin 236 kişinin ağırlandığı Yeşilköy ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 113 bin 204 kişilik artış gösterdi.

İstanbul'daki havalimanlarında bu yaz ağırlanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 113 bin 204 kişi arttı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Yeşilköy ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde, yolcu sayısı ve uçuş trafiğinde artış yaşandı.

Yeşilköy Havalimanı'nda haziran ayında iç hatta 1 milyon 604 bin 64, dış hatta 3 milyon 946 bin 556 olmak üzere toplam 5 milyon 550 bin 620 yolcu ağırlandı.

Temmuz ayında, bu havalimanından yapılan geliş ve gidiş seferleriyle toplam 6 milyon 419 bin 561 yolcu taşındı. İç hatta 1 milyon 831 bin 253, dış hatta 4 milyon 588 bin 308 yolcu misafir edildi.

Ağustos ayında iç hatta 1 milyon 839 bin 848, dış hatta 4 milyon 788 bin 190 olmak üzere toplam 6 milyon 628 bin 38 yolcu, Yeşilköy Havalimanı'nı kullandı.

Bu yılın yaz döneminde 18 milyon 598 bin 219 yolcu, iç ve dış hat seferleriyle söz konusu havalimanına geliş-gidiş yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haziranda toplam 2 milyon 816 bin 409 yolcu misafir edildi. Misafir edilen yolcunun 1 milyon 903 bin 809'u iç hat, 912 bin 600'ü ise dış hat seferleriyle seyahat etti.

Temmuz ayında havalimanından iç hat seferleriyle 2 milyon 145 bin 615 yolcu taşınırken, dış hattan gelen-giden yolcu sayısı 1 milyon 165 bin 79 olarak kayıtlara yansıdı. Üç milyon 310 bin 694 yolcu temmuz ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yazın en fazla yolcu ağustos ayında ağırlandı. Bu ayda, iç hatta 2 milyon 85 bin 188, dış hatta 1 milyon 225 bin 726 olmak üzere toplam 3 milyon 310 bin 914 yolcu havalimanında misafir edildi.

Yaz döneminde, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 9 milyon 438 bin 17 yolcunun seyahat ettiği kayıtlara geçti.