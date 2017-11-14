İstanbul'da 'helal ilaç' ve 'helal tıp' konuşulacak

İstanbul’da düzenlenecek Dünya Helal Zirvesi ile 'helal turizm', 'İslami tekstil', 'helal tıp', 'helal kimya', 'helal ilaç' gibi konular masaya yatırılacak.

Helal Akreditasyon Kurumu'yla İslami usülde üretimi resmiyete kavuşturan Türkiye, bu alanda uluslararası otorite olmak için harekete geçti.

Dünya Helal Zirvesi ile İslam ülkeleri yetkilileri İstanbul'da ağırlanırken, 'helal turizm', 'İslami tekstil', 'helal tıp', 'helal kimya', 'helal ilaç' gibi konular tartışılacak. Türk Hava Yolları (THY), TÜRGEV, Dışişleri Bakanlığı ve Borsa İstanbul'un da sponsorları arasında yer alacağı zirvede, 'İslami yaşam" konusu da irdelenecek.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, başta gıda ürünleri olmak üzere, tüketimde 'İslam fıkıhı' kurallarını egemen kılmak için devlet eliyle 'helal kurumu' kuran Türkiye, İslam ülkeleriyle birlikte Dünya Helal Zirvesi düzenleyecek. 23-25 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek toplantıda helal gıda, İslami finans, helal turizm, İslami tekstil, helal tıp, helal kimya, helal ilaç konuları görüşülecek. TY, TÜRGEV, Dışişleri Bakanlığı ve Borsa İstanbul'un da sponsorları arasında yer alacağı zirvede, Türkiye'deki helal ürün ve hizmetler tanıtılacak, Helal Akreditasyon Kurumu İslam ülkelerine tanıtılacak.

THY İNDİRİM YAPACAK

Katılımcılar için THY'nin indirim yapılacağı zirve ile 5. İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Helal Expo fuarı eş zamanlı gerçekleşecek. Fuara 200'den fazla firma ve markanın katılması bekleniyor.