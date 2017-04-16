İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda ilk oylar istanbul'da saat 08.00 itibariyle kullanılmaya başlandı.

Seçimde görev alan sandık başkanları görevlileri sabah saatlerinde görevli oldukları okullara geldi. Beşiktaş’taki Bingül Erdem Anadolu Lisesi’nde sandık görevlileri gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra ‘Sandık yemini’ etti. Yeminin ardından saat 08.00’i itibariyle vatandaşlar oylarını kullandı. DHA

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