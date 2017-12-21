İstanbul'da IŞİD operasyonu: 45 gözaltı

İstanbul'da, IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yedi ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 45 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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