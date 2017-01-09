İstanbul'da kar yağışının gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor

İstanbul'daki kar yağışının bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 santimetre, iç ve kuzey kesimlerde 10-15 santimetre arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.