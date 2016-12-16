İstanbul'da korkutan otel yangını

İstanbul, Fatih'te dün akşam saatlerinde bir otelin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuya neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişiyi göz altına aldı.

Yangın, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Dibekli Camii Sokak'ta bulunan 4 katlı bir otelin giriş katında dün akşam 22.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Fatih ve Beyoğlu'na bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekiplerinin de olay yerine şerit çekerek önlem aldığı görüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Ayrıca, itfaiye ekipleri otelin çatı katında bir kişiyi merdiven yardımıyla kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlileri, kurtarılan kişiye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Hayati tehlikesi olmadığı anlaşılan bu kişi, yangını çıkardığı şüphesiyle ambulanstan indipolis ekipleri ambulanstan indirerek gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. DHA

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