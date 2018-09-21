"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

İstanbul'da okul servisleri denetim altında

21 Eylül 2018, Cuma 14:12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı trafik zabıta ekipleri, kent genelindeki okul servislerini sıkı denetliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. 

Denetimler kapsamında okula gidiş-geliş güzergahlarında trafik zabıta ekipleri konuşlandırıldı. Ekipler, okul servislerinde yol güzergah izin belgesi, şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığı, fazla veya az koltuk sayısı, emniyet kemerleri, "Alo 153" yazısı, ücret tarifesinin görünür yerde olması, cam kırma-imdat çekicinin olup olmadığı, sigara içilmez levhasının görünür yerde olması, okul taşıtı ikaz lambası gibi can ve mal güvenliği için gerekli tüm hususları inceliyor.

67 okul servisi şoförü hakkında tutanak tutuldu

İstanbul genelinde 26 farklı noktada eş zamanlı olarak başlatılan denetimlerde bugüne kadar 145 okula bağlı çalışan bin 846 okul servis aracı incelendi. İncelemeler sonucunda eksikliği tespit edilen 67 okul servis şoförü hakkında 1608 sayılı kanuna istinaden tespit tutanağı tutuldu. Tutanaklar gerekli cezai işlem yapılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni'ne gönderildi.

Şoför ve araç bilgilerine internetten sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk defa devreye aldığı hizmetle servis araçlarını, servis şoförlerini ve servis ücretlerini internetten sorgulama imkanı sunuyor. Veliler, https://tuhim.ibb.gov.tr/ adresinden sorgulama yaparak servisler hakkında tüm bilgileri ve ulaşım ücretlerini öğrenebilecek. Siteye giren veli karşısına çıkan ''kayıtlı şoför sorgulaması'' ile şoför bilgilerine ulaşarak sistemde kayıtlı olup olmadığını öğrenebilecek. Şoför sisteme kayıtlı ise ''Servis Taşımacılığında Şoförlük Yapmaya Uygundur'' ibaresi ekranda görünecek. 

AA

Etiketler: İstanbul, okul, servis, denetim, şoför
Okunma Sayısı: 55
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'den Rusya'ya 40 sayfalık uçak kazası raporu

    İsrail 30 Mart'tan bu yana 183 Filistinliyi şehit etti

    ABD, Suriye'de terör örgütü YPG'ye yardım etmeye devam ediyor

    TBMM Başkanı Yıldırım'dan Azerbaycan'da kardeşlik vurgusu

    Türk ve Alman bakanlardan Berlin'de ekonomi toplantısı

    'İdlib'i terör unsurlarını temizlemek için Ruslarla beraber çalışıyoruz'

    Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük

    'Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları başlatılacak'

    Toprak Mahsülleri Ofisi arpa da ithal edecek

    'Batının baskısı Rusya-Çin ilişkilerini güçlendiriyor'

    YPG'nin Suriye'de sivillere yönelik şiddeti devam ediyor

    Dünya devletlerinden İsrail'e Doğu Kudüs tepkisi

    Yeni Ekonomi Programı'na göre dolarda dalgalanma devam edecek

    Vietnam Devlet Başkanı Quang vefat etti

    Dünya Yemen'i unuttu

    Kepekli besin diyabet riskini azaltır

    Öğretmen açığı 117 bini geçti

    Stoklar tükenmek üzere: Dövizdeki artış sebebiyle 101 ilaç piyasada bulunmuyor

    El uzatılmayan yoksul kalmasın

    Çıray’dan Erdoğan’a: Manipülasyonun kralını yapıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Darbecilerin tekliflerini reddettim, bizi böldüler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in başörtüsü açılımı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın kullarını, Allah’tan korumak mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Öğretmen açığı 117 bini geçti
    Genel

    Dünya Yemen'i unuttu
    Faruk ÇAKIR

    Tasarruf en baştan başlasın
    Genel

    Stoklar tükenmek üzere: Dövizdeki artış sebebiyle 101 ilaç piyasada bulunmuyor
    İsmail TEZER

    Seni ilgilendirmeyeni terk et gitsin!
    Risale-i Nur'dan

    Hayır ve hak din, mutlak galebe edecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.