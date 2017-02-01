İstanbul'da PKK suikastçısı yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevkedilen 32 yaşındaki Hatice S. tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Terör örgütü PKK'nın suikast ve sabotaj eğitimini alıp İstanbul'a geldiği belirtilen Hatice S. adlı kadın tutuklandı. Edinilen bilgiye göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi bir kadının örgütün kırsal yapılanmasında sabotaj ve suikast eğitimi aldıktan sonra bir süredir İstanbul'da yaşadığını belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrulusunda 26 Ocak Pazar günü Kadıköy'de düzenlenen operasyonda 32 yaşında Hatice S. gözaltına alındı. Hatice S.'nin 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanmasına katıldığı ve bu dönemde sabotaj ve suikast eğitimi aldığı, ardından da İstanbul'da yaşamaya başladığı belirlendi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre İstanbul'a geldikten sonra hiçbir örgüt faaliyetine katılmadığı belirlenen Hatice S.'nin eylem için talimat beklediği değerlendiriliyor. . Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hatice S. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.