İstanbul'da seçim güvenliği üst düzeyde olacak

24 Haziran seçimleri seçimleri nedeniyle İstanbul'da 38 bin 480 polis, 4 polis helikopteri, 8 deniz botu ile 85 TOMA ve 90 zırhlı araçla güvenlik tedbiri alındı.

Türkiye genelinde yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında İstanbul'da 38 bin 480 polis görev alacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 24 Haziran seçimleri çerçevesinde kentte geniş güvenlik önlemleri aldı. Kentte, 3 seçim bölgesinde bin 670 okul ve 28 bin 357 sandıkta yapılacak seçimlerde güvenliği sağlamak için 38 bin 480 emniyet personeli görevlendirildi. Ayrıca personele, 4 polis helikopteri, 8 deniz botu, 85 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve 90 zırhlı araç, 137 gözaltı aracı ile 3 drone ekibi destek verecek. AA

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