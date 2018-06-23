"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İstanbul'da seçim güvenliği üst düzeyde olacak

23 Haziran 2018, Cumartesi 11:44
24 Haziran seçimleri seçimleri nedeniyle İstanbul'da 38 bin 480 polis, 4 polis helikopteri, 8 deniz botu ile 85 TOMA ve 90 zırhlı araçla güvenlik tedbiri alındı.

Türkiye genelinde yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında İstanbul'da 38 bin 480 polis görev alacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 24 Haziran seçimleri çerçevesinde kentte geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kentte, 3 seçim bölgesinde bin 670 okul ve 28 bin 357 sandıkta yapılacak seçimlerde güvenliği sağlamak için 38 bin 480 emniyet personeli görevlendirildi.

Ayrıca personele, 4 polis helikopteri, 8 deniz botu, 85 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve 90 zırhlı araç, 137 gözaltı aracı ile 3 drone ekibi destek verecek.

 

AA

Etiketler: Türkiye, seçim, İstanbul, 24 Haziran
Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji, Marmara'yı uyardı!

    Dünya Kupası heyecanı 3 maçla devam ediyor

    'Aferin minibüs'

    Akşener: Ya demokrasiden yana karar alınacak ya da 'Padişahım çok yaşa' sistemine karar verilecek

    Van'daki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu

    Akşener: Haram lokmaları çıkartmak, boynumuzun borcudur

    ABD Güney Kore ile yapacağı tatbikatları askıya aldı

    DP Lideri Gültekin Uysal: Artık iyi bir alternatifiniz var

    'Olası gök taşı tehlikesi' planı yayınladı

    Sandıkta nasıl oy kullanacağız?

    İYİ Parti Bingöl Milletvekili Adayı Kazım Ataoğlu: Türkiye yenilik istiyor

    İHL ortaokulları da devam edecek
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    "Türkiye'yi barıştırabiliriz''

    Korkma, demokrasi nöbetini sandıkta da tut!

    DP misyonu bitmemiştir

    Kaynaklar israf edildi

    İstatistik rakamlarına göre Türkiye - 2

    Dikkat: Oyun bağımlılığı ''ruhi problem''

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Faruk ÇAKIR

    OHAL itirafı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçime bir gün kala
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Sâdık ahmak’ siyasiler
    Genel

    Sandıkta nasıl oy kullanacağız?
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan aklının çözemediği hikmetler
    Ahmet BATTAL

    Korkma, demokrasi nöbetini sandıkta da tut!
    Cevher İLHAN

    “Felâket şey” kimin eseri?
    Ali FERŞADOĞLU

    Müceddidi dinlemek şart mıdır?
    Genel

    DP Lideri Gültekin Uysal: Artık iyi bir alternatifiniz var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.