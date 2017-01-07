"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

İstanbul'da tüm şehir hatları seferleri iptal edildi

07 Ocak 2017, Cumartesi 10:31
Şehir Hatları, kar yağışı nedeniyle tüm seferlerini iptal ederken, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri de yapılamıyor.

İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor. Gece boyunca aralıksız süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tuzlama çalışmaları ana arterlerde yaşanabilecek sorunları engellerken, özellikle ara sokaklarda biriken kar nedeniyle araçlar ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Vatandaşların, ağırlıklı olarak seferlerinde sorun yaşanmayan metrobüs, marmaray ve metroyu kullandıkları görülüyor. 

Şehir Hatları, bugün yapılacak tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO da bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, 07.15 Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.30 Yenıkapı-Bursa hızlı feribot, 07.30 Bursa-Yenikapı hızlı feribot, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 07.45 Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 08.30 Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü ve 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferleri yapılamadı.

İDO'nun, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü ve 18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri de yapılamayacak. 

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

AA

Etiketler: ido, şehir hatları
Okunma Sayısı: 362
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Adalete sahip çıkan yenilmez

    Demokrasi ışığının yandığı gün...

    ''Musul kurtarıldıktan sonra Türkiye ile petrol boru hattı açacağız''

    2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı!

    Şehit mübaşirin cenazesinde yürek yakan görüntü

    15 Temmuz'da 'kahraman' ilan edilmişti, dün KHK ile ihraç edildi

    Avrupa’ya kaçmak için organlarını satıyorlar

    Silah arkadaşlarına son veda

    Önce inceleme, sonra vatandaşlık

    Şehit Sekin son kez baba ocağında

    Kahraman polisin adı yaşadığı sokağa verildi

    Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

    Beşiktaş saldırılarıyla ilgili 10 tutuklama

    Yeni KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı

    THY 500 seferini iptal etti

    Ban Ki-moon’dan İhsanoğlu’na veda mesajı

    Çok sayıda sürücü TEM'de mahsur kaldı

    Beklenen kar İstanbul'da şehri kapladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O davadaki savunmamız
    Genel

    Adalete sahip çıkan yenilmez
    Risale-i Nur'dan

    Kar tanelerine binen melekler İlâhî sanatı alkışlıyor
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Âlem-i Berzah ve Risale-i Nur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Günün Osmanlıca Vecizesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hiç bir şey göründüğü gibi değil
    Mehmet KARA

    Soruşturma komisyonu kurulmalı
    Faruk ÇAKIR

    İstanbul’a kar yağdığına göre...
    Misbah ERATİLLA

    Binbaşı Asım Önerdem ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.