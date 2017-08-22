İstanbul'da yağış başladı... Meteoroloji uydu görüntüsünü yayınladı

İstanbul'da bugün gün boyu etkili olacağı belirtilen sağanak yağış, 10.30 itibariyle Avrupa Yakası'nda bulunan bazı ilçelerde hafif yağış şeklinde başladı. Meteoroloji, İstanbul'un uydu görüntüsünü yayınladı. Sarı ve turuncu kütlelerin geçtiği yerlerde yağış yoğun olacağı belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Sakarya'da bu sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuştu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu. İstanbul'da beklenen yağmur Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde hafif yağış şeklinde başladı. Beylikdüzü'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. D-100'de trafikte yoğunluk oluşurken, kimi vatandaşların da fotoğraf çektikleri görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından İstanbul'un uydu görüntüsünü paylaştı. Sarı ve turuncu kütlelerin geçtiği yerlerde yağış yoğun olacağı belirtiliyor. Bu yerler ise Anadolu Yakası, Boğaz hattı ve Avrupa Yakasının güneyi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Manisa, Çankırı, İzmir, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri, Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.