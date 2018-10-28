İstanbul'da yarın bazı yollara dikkat!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde yapılacak etkinlikler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye'de gerçekleştirilecek koşu ile Kadıköy'de düzenlenecek Cumhuriyet yürüyüşü için alınan emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Ümraniye'de, Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi Well Club'tan başlayacak koşu için 15.00'ten 17.00'ye kadar, Baraj Yolu Caddesi (Nato Yolu Kavşağından Necip Fazıl Bulvarı Kavşağı'na kadar olan kısım), Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi Kavşağı'ndan Ebubekir Caddesi Kavşağı'na kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhat Paşa Köprüsü'nden 3. Caddeye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde ve Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde'si trafiğe kapalı olacak.

Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak, 75. Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi ve Kurtuluş Caddesi belirlendi.

Kadıköy'de düzenlenecek Cumhuriyet yürüyüşü nedeniyle de 09.00'dan 12.00'ye kadar Kadıköy Bağdat Caddesi (Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi Kavşağından Kızıltoprak Meydana kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm ara sokaklar ile Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi ve Hulusi Behçet Caddesi trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 güzergahına çıkan yollar kullanılabilecek.