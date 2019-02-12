İstanbul'daki 4. Hava Alay Komutanlığının taşınması kararlaştırıldı

İstanbul'da aynı bölgede yakın zamanlarda helikopter kazaları yaşanması nedeniyle 4. Hava Alay Komutanlığı'nın taşınması kararlaştırıldı. Askeri kaynakların bildirdiğine göre Alay Komutanlığı Trakya'da bir bölgeye taşınacak

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