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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

İstanbul'daki 'ByLock' davasında karar

27 Şubat 2018, Salı 22:59
"ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 58 sanık ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan 9'ar yıl hapis cezasına mahkum edildi. Bir sanığın cezası ikrarda bulunması üzerine 7 yıl 6 aya indirilirken, bir sanığın dosyası ayrıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, biri Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla olmak üzere 50'si tutuklu 55 sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 58 sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan dokuzar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bir sanığın cezasını ikrarda bulunması nedeniyle 7 yıl 6 aya indiren mahkeme, bir sanığın dosyasını da eşinin aynı suçtan yargılandığı dava bulunması sebebiyle ayırdı.

Bir tutuklu sanığın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıkların da sağlık sebepleri nedeniyle bu hallerini sürdürmesini kararlaştırdı.

AA

Etiketler: bylock
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  • ali

    28.2.2018 14:39:17

    içeriği dahi bilinmeyen bir programla terör örgütü üyesi....

Risale-i Nur Külliyatı

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