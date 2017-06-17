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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

İstanbul'daki Gülen Hareketinin Adli Tıp Yapılanması davasında yeni gelişme

17 Haziran 2017, Cumartesi 11:33
Gülen Hareketinin İstanbul Adli Tıp Yapılanmasına yönelik 39'u tutuklu 2'si firari 52 sanığın, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklu yargılanan 11 kişinin tahliyesine, tutuksuz yargılanan 4 kişinin de tutuklanmasına karar verildi. Duruşma salonunda bulunan 3 kişi tutuklanırken, duruşma salonunda bulunmayan bir sanık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme, tahliye edilen 11 kişi için yurt dışına çıkış yasağı koydu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pazartesi başlayan ve dün gece yarısına kadar süren davada mahkeme 11 tutuklu sanığın tahliyesine, tutuksuz yargılanan 4 kişinin de tutuklanmasına karar verildi.

Dün geç saatlerde sona eren davada, tutuklu sanıkların avukatları tahliye talebinde bulundu.

Avukatların tahliye taleplerinin ardından kısa bir ara veren mahkeme, 20 sanığın ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, 9 sanığın da dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, tanıklar ve diğer sanıklara baskı uygulayabilecekleri gerekçesi ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 

TUTUKSUZ YARGILANAN 4 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Pazartesi ve Salı günleri yapılan duruşmalarda iki tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar veren mahkeme, dün de tutuksuz yargılanan 4 sanığın tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklar Bünyamin Başpınar, Hasan Bayram, Muhammet Nabi Kantarcı ve Semih Dokurer'in mevcut delil durumu ve bu delillerin karartılmaması, tanıklar ve diğer sanıklar üzerinde baskı uygulayabileceklerini gerekçe göstererek tutuklanmalarına karar verdi. Duruşmada hazır bulunan Hasan Bayram, Muhammet Nabi Kantarcı ve Semih Dokurer tutuklanırken, duruşmada hazır bulunmayan Bünyamin Başpınar hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, sanıklar Aynur Devret, Aysun Yakar, Ferruh Baklacıoğlu, Gülhan Yağmur, İhsan Yalçın, Soner Hacımustafaoğlu, Volkan Ünal, Mansur Beğenen, Bedriye Akkaya, Yusuf Aynacı ve Oğuzhan Yakupoğlu'nun ise tahliyelerine karar verdi. Tahliye edilen sanıkların yurt dışına çıkışları yasaklandı.

ÜÇ SANIĞIN ADLİ TIP'A SEVKİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, intihara eğilimi olduğunu bildiren tutuklu sanık Vahit Ünal'ın, duruşmadaki hal ve tavırlarını da dikkate alarak Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vererek, tutukluluk halinin hayati tehlike oluşturup oluşturmayacağı yönünden rapor istenmesine karar verdi.

Sanıklar Nuri Çalışkan ve Bekir Uyar'ın da fiziksel rahatsızlıkları nedeni ile Adli Tıp'a sevkine karar veren mahkeme, bu kişilerin de tutukluluk hallerinin hayati tehlike oluşturup oluşturmayacağı yönünden rapor istenmesine karar verdi.

GİZLİ TANIKLAR SEGBİS SİSTEMİ İLE DİNLENECEK

Mahkeme, dosya kapsamındaki gizli tanıkların bir sonraki celse, ses ve görüntü perdelemesi yapılarak SEGBİS sistemi ile dinlenmesine karar verdi.

ÜYE HAKİM İKİ SANIĞIN TAHLİYESİNE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Üye hakim Ramazan Çiçek, tutuklu sanıklar İhsan Yalçın ve Soner Hacımustafaoğlu'nun tahliyelerine muhalefet şerhi koyarak karşı çıktı.

Hakim Çiçek, muhalefet şerhinde bu iki sanığın Fetullah Gülen'in 15 Ocak 2014 tarihli, "Bank Asya'ya para yatırın" talimatı sonrası Bank Asya'daki para mevcudiyetini arttırdığını belirtti.

Hakim Çiçek, bu nedenle bu iki sanığın üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesi ile çoğunluğun tahliye yönündeki kararına karşı olduğunu belirtti. 

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

DHA

Etiketler: istanbul
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