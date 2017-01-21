İstanbul'daki saldırılarla ilgili 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırıya ilişkin İstanbul'da 5 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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