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İstanbul'daki saldırılarla ilgili 5 gözaltı
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21 Ocak 2017, Cumartesi 14:34
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırıya ilişkin İstanbul'da 5 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
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