İstanbul'daki tüm uçuşlar durduruldu

Yeşilköy Havalimanı'ndan tüm uçuşlar saat 18:00'e kadar durduruldu! THY'de ise AHL'den uçuşları saat 24:00'a kadar iptal etti.

Yeşilköy Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu Sosyal medya üzerinden gelişmeleri paylayan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yeşilköy Havalimanı’nda aşırı kar yağışı ve düşük görüş şartları sebebi ile 18.00 lokale kadar seferlerimizi kurallar gereği geçici olarak durdurduk" dedi. İstanbul Yeşilköy Havalimanı’na iniş için bekleyen uçaklar, hava durumunun daha iyi olduğu diğer havalimanlarına yönlendirildi. SAAT 24:00'A KADAR UÇUŞLAR İPTAL Kurtköy'e iniş yapılamıyor Kar yağışı nedeniyle pistlerin kapalı olduğu, görevlilerin pistleri açmak için çalışma yaptıkları öğrenildi. Bu arada havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklardan bazıları havada tur atarken, bazı uçaklar da başka havalimanlarına yönlendirildi.

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