İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısına tutuklama talebi

Uyuşturucu operasyonunda şoke eden gelişme... Savcılık, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö. C.'nin 'uyuşturucu ticareti yapmaktan' tutuklanmasını istedi.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Yeşilköy Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi. Savcı Ö.C'yi “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. DHA

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