İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar

İstanbul'da 6 ilçe emniyet müdürü ile 7 şube müdürü İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İlçe ve Şube müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı. 6 ilçe emniyet müdürü ile 7 şube müdürü İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu. Yeni atamalara göre 22 ilçe müdürünün, 22 şube müdürünün, 12 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 9 şube müdür yardımcısının arasında bulunduğu toplam 65 atama yapıldı. DHA

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