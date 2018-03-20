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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'Avukat Mengü' açıklaması

20 Mart 2018, Salı 13:25
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, avukat Burak Mengü'nün kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce alıkonulup darp edildiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Avukat Burak Mengü'nün, 17 Mart günü saat 15.00 sıralarında Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesinin kafeteryasında bir müvekkiliyle görüştükten sonra yanına yaklaşan otomobilden inen 2 kişinin kendisini polis olarak tanıttığını, hakkında gözaltı kararı bulunduğu gerekçesiyle kendisini araca bindirdiklerini, Ümraniye Dudullu'daki boş bir arazide darp edip bıraktıkları iddia ederek şikayetçi olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü araştırma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucunda, Mengü'nün, Amerikan Hastanesinin kafeteryasında 14.55'te buluştuğu kişiyle hastanenin otoparkına inip araçla Anadolu Yakası'na geçtiği, Dudullu'daki Şehit İsmail Akkoyunlu Polis Merkezine geldikleri, burada akşam 18.30'a kadar kaldıkları, aynı araçla 19.05'te Zorlu Center'e geldikleri, burada Mengü'nün yanındaki kişiden ayrıldığı görüldü.

Polisin, 17 Mart günü Mengü'nün yanında bulunan H.K.T'nin de ifadesine başvurduğu ve H.K.T'nin gün boyunca Mengü ile birlikte olduklarını söylediği öğrenildi.

Mengü emniyetteki şikayetini geri çekti

Avukat Mengü'nün emniyetteki şikayetini geri çektiği öğrenildi.

AA

Etiketler: istanbul emniyet müdürlüğü, avukat, mengü
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