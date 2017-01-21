İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün girişinde korkutan kaza

Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Dur ihtarına uymayan bir kamyonun güvenlik bariyerlerini aşması üzerine Özel Harekat ve polis ekipleri aracı durdururken, havaya ateş açtı. Kamyonda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde yoğun silah sesleri duyuluyor. Edinilen son bilgiye göre bir aracın güvenlik bölgesini ihlal etmesi nedeniyle polis ekipleri havaya ateş açtı. Bir kamyonun Emniyet Müdürlüğü önündeki güvenlik bariyerini aşmaya çalışması üzerine polis ekipleri hareketlendi. Özel Harekat ve polis ekipleri aracı durdurdu. Olay İl Emniyet Müdürlüğü'nün giriş yaptığı kapıdan gerçekleşti. İstanbul Emniyeti önünde bulunan kamyonun içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Şüpheli aracın yanına bomba imha uzmanları getirildi, basın mensupları güvenlik gerekçesiyle kamyonun olduğu noktadan uzaklaştırılıyor. Bomba imha ekipleri tarafından şüpheli araçta bomba araması yapılıyor.

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