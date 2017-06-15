İstanbul Emniyetinde Şube Müdürüne ''15 Temmuz'' gözaltısı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında isimleri dosyada geçen TBMM Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü ve bir komiser yardımcısını gözaltına aldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında dosyada isimleri geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü ve bir komiser yardımcısını ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü M.Ö. ve Komiser yardımcısı T.Z.'yi evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA

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