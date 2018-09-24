İstanbul, gelir eşitsizliğinin en çok olduğu bölge oldu

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla en yüksek gelir İstanbul bölgesinde görülürken, gelir eşitsizliğinin en düşük tespit edildiği bölge Erzurum, Erzincan, Bayburt oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri, 2017'de 21 bin 577 lira olarak hesaplandı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 30 bin 895 lirayla İstanbul oldu. Bu bölgeyi 26 bin 679 lirayla Ankara, 26 bin 213 lirayla Tekirdağ, Edirne, Kırklareli izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 9 bin 872 lirayla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt; 10 bin 30 lirayla Şanlıurfa, Diyarbakır; 10 bin 878 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari olarak sıralandı.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN FAZLA İSTANBUL BÖLGESİNDE

Gelir dağılımı eşitsizliğinin en düşük olduğu bölgeler Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Zonguldak, Karabük, Bartın olarak belirlendi.

Gelir dağılımı eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölgeler İstanbul, Adana, Mersin ve İzmir oldu.

En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı Türkiye genelinde 7.5 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4.3 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt; 4.4 ile Zonguldak, Karabük, Bartın; 4.6 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise 8.2 ile İstanbul; 7.1 ile Adana, Mersin ve 6.8 ile İzmir olarak sıralandı.