İstanbul Havalimanı ile birlikte vize sisteminde önemli değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını 'İstanbul Havalimanı' olarak açıkladığı havalimanı kapılarını 29 Ekim'de açtı. Yeni havalimanı ile vize sisteminde de önemli bir değişiklik oldu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Yeşilköy Havalimanı’ndaki E-vize kiosk'ları 29 Ekim 2018 tarihinden itibaren kaldırıldı.
Bu da A ve B tipi E-vize alabilecek yabancıların mutlaka seyahatlerinden önce vizelerini veya e-vizelerini almaları gerektiği anlamına geliyor. Zira yabancıların Türkiye’ye varışta E-vize alma imkanları olmayacak. Bandrol vize uygulamasında bir değişiklik söz konusu olmazken, bandrol vize alabilen ülke vatandaşları için yapılan uygulama aynı şekilde devam edecek.
T24