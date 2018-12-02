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İstanbul Havalimanı'nda işçiler yine mağdur edildi

02 Aralık 2018, Pazar 10:36
Havalimanı şantiyesinde çalışan ve ücretlerini alamayan işçiler, jandarma ve polis zoruyla koğuşlardan çıkarıldı, işçiler daha sonra şantiyeye geri alındı.

İstanbul Havalimanı şantiyesinde çalışan 240’tan fazla işçi aylardır ödenmeyen ücretlerini çalıştıkları DSG ve Kartela Dekorasyon firmalarından talep etti. 13 Kasım 2018’de konkordato ilan eden DSG ve Kartela Dekorasyon şirketlerinden olumlu cevap almayan işçiler bilgi almak için gittikleri İGA yetkililerinden de 'muhatabınız biz değiliz' cevabı aldı. Bunun üzerine akşam saatlerinde jandarma ve polis eşliğinde işçilerin kaldığı Akpınar kampına gelen yetkililer işçilere,"Ya çalışırsınız ya da koğuşlardan çıkarsınız" diyerek tehdit etti. Şantiyeye gelen jandarma ve polisin, özel güvenliklerle birlikte koğuşlara girerek, işçileri zorla çıkardı. otobüslere bindirerek kamp alanından çıkardı.

Üç aydır ücret ve prim ödemelerinin yapılmadığını belirten işçiler “İGA ‘ben verdim’, DSG ‘ben almadım’ diyor. Nerede bu paralar?” diye sordu.

'100 TL VERİP EVE GÖNDERECEKLER'

Dev Yapı İş Genel Sekreteri Nihat Demir, şirketlerin konkordato ilan edip işçilerin maaşlarını ödemekten kaçtığını belirterek, "Şirkettin yetkilileri işçilere,'biz size 100 TL verip otogara götürep sizi memleketinize göndereceğiz' demişler" dedi. İşçilerin, yetkililerin bu tutumuna karşı, "Paramazı almadan gitmeyecez" dediğini belirten Demir, İGA’nın, "Bugün misafirimiz olun sizi yarın göndereceğiz" cevabını verdiğini aktardı. İşçilerin özel harekat polisiyle kamp alanından çıkarıldığını vurgulayan Demir, "Amaçları, yalanla dolanla işçileri kamptan çıkarıp bir daha kampa koymamaktır. Firmalarda, kimi işçinin 3 ay kimisinin ise 1 ay olmak üzürü en 7-8 bin TL gibi birikmiş paraları var. Sendika olarak sonuna kadar işçilerle dayanışmada olacağız" dedi. Jandarmanın işçileri özel harekat polislerinin bulunduğu bir bölgeye de taşımak istediklerini ve bazı işçilere 'Pazartesiye kadar burada kalın' dediği öğrenildi.

İŞÇİLER ŞANTİYEDEN ÇIKARILDI

İYİ - SEN, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DSG işçilerinin bir bölümünün Akpınar Kampı'ndan çıkarılarak şantiyenin başka bölgesine götürüldüğünü, 35 işçinin ise gece saatlerinde şantiyeden çıkarıldığını belirtti.

Sendikadan daha sonra yapılan açıklamada, "Sendika yöneticilerimiz şantiyeden atılan işçi arkadaşlarımızla beraber Akpınar Kampının girişinde bekleme kararı aldı. Firma yetkilileri otobüs getirip işçi arkadaşlarımızı tekrar şantiyenin içerisine aldılar" açıklaması yapıldı.

Artı Gerçek

Etiketler: İstanbul, havalimanı, işçi, maaş, hak
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