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21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

İstanbul için 2 bin bekçi alınacak

21 Kasım 2017, Salı 16:37
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'un ilçelerinde görevlendirilmek üzere 2 bin bekçi alınacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca gerçekleştirilen istihdamlarla yeniden işlerlik kazandırılan ve ilgili kanunlarda yapılan değişiklikle Emniyet Hizmetleri Sınıfına aktarılan çarşı ve mahalle bekçilerinin, kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk kuvvetlerine yardımcı mahiyette aktif olarak görev yapmasının amaçlandığı belirtildi.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızca, 39 ilçemizde görevlendirilmek üzere daha önce tahsis edilen 700 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu haricinde 2 bin kişilik çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu daha tahsis edilmiştir. Adaylarda, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, başvuru yaptığı ilde 1 yıldır ikamet ediyor olmak, askerlik görevini yapmış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak, 6 aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmamak şartları aranacak."

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İlçe Emniyet Müdürlükleri'ne 9 Kasım'dan itibaren başvuru yapılıyor. Başvurusu kabul edilen adaylardan sırasıyla "Sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olanlar ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu geçenler, ayrıca sağlık kurulu raporunda emniyet hizmetleri sınıfında çalışmasında mahsur görülmeyenlerin" 2018 yılı Ocak ayı içerisinde atamalarının yapılması planlanıyor. Son başvuru tarihi olarak 22 Kasım 2017 ilan edilirken, İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılan yoğun başvurular nedeniyle sürenin 24 Kasım 2017 saat 17.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.

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