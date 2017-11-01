İstanbul merkezli 17 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülen Hareketine yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 111 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na yönelik soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli, Ankara, İzmir ve Manisa başta olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen 111 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi. AA

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