İstanbul merkezli 22 ilde ByLock operasyonu düzenlendi

Şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 57 kişiden 19'u yakalandı.

İstanbul merkezli 22 ilde gerçekleştirilen ByLock operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PDY soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ByLock yazışmaları çözümlenen 57 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 22 ilde 77 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 8'inin de yurtdışında olduğunun tespit edildiği bildirildi. Operasyon kapsamında, adreslerdeki aramaların devam ettiği, diğer 30 şüphelinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi. AA

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